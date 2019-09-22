Экипажу аварийно севшего в кукурузном поле А321 вручили ключи от квартир

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 «Уральских авиалиний», которые посадили аварийный самолет на поле в Подмосковье.

Ключи от нового жилья получили пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Кроме того, члены экипажа смогут отправиться на Байконур и понаблюдать за стартом «Союза МС-15», который запланирован на 25 сентября, передает ТАСС.

Напомним, межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским. Промежуточные итоги подтверждают версию с попаданием птиц в двигатель как причину аварии. Уточняется, что птицы попали в оба двигателя самолета.

