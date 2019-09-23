Путепровод через район «Иннокама» в Татарстане планируют построить за 600 млн рублей

Путепровод через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе Татарстана планируется построить в ноябре 2020 года, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Так, «Главтатдортранс» объявил о проведении двух аукционов: на строительство первого и второго путепроводов. Общая начальная цена контрактов — 598,3 млн рублей, источники финансирования — федеральный и республиканский бюджеты.

Строительные работы должны быть выполнены в ноябре 2020 года.

Согласно материалам Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, строительство путепровода входит в число инфраструктурных приоритетных проектов концепции создания инновационно-производственного центра «Иннокам». Основная цель проекта — создание инфраструктуры для развития предприятий республики, входящих в камскую агломерацию.

Напомним, «Главтатдортранс» также собирается заняться реконструкцией путепровода через железную дорогу в Зеленодольске. Стоимость этого проекта составляет 653 млн рублей.

