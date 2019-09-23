На четырех маршрутах «Башавтотранса» в Уфе запустят автобусы от завода КАМАЗа

Расположенный в Башкирии ПАО «Нефтекамский автозавод» («НЕФАЗ», входит в группу «КАМАЗ») до конца 2019 года поставит уфимскому «Башавтотрансу» 74 городских автобуса.

Речь идет о партии новых полунизкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-30-56, работающих на компримированном природном газе.

Планируется, что новая автотехника будет задействована на уфимских маршрутах с интенсивным пассажиропотоком (до 65 тыс. человек ежедневно) — №51, 69, 74, 110.

Эти автобусы оборудованы салоном с тремя двустворчатыми боковыми пассажирскими дверями, вмещающим 105 пассажиров. Также предусмотрено размещение инвалидной коляски, средний дверной проем оборудован пандусом, уточняется в сообщении.

Кроме того, автобусы оснащены электронным маршрутным указателем с функцией автоинформирования пассажиров о текущей и следующей остановках, времени, дате, температуре окружающей среды и температуре внутри салона, а также оборудованием для контроля и учета рабочего времени водителей.

Напомним, всего «Башавтотранс» до конца года должен получить свыше 500 новых автобусов.