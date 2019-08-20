Хабиров рассказал, сколько автобусов передадут «Башавтотрансу» до конца года

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил сегодня водителям «Башавтотранса» ключи от 102 новых автобусов. Об этом политик написал в своем «Инстаграм».

«Сегодня: +60 автобусов малого класса, +42 среднего. До конца месяца: +180 среднего класса. До конца ноября: +74 большого класса. Чуть раньше: +110 малого класса. Итого до конца года: +527», — поделился Хабиров.

Также политик анонсировал переход с 1 сентября на мультимодальность. За час можно будет сменить несколько автобусов «Башавтотранса», заплатив только однажды картой «Алга». В планах — внедрить такую систему в троллейбусы, трамваи и электрички.

С 3 сентября со станции Дема до Шакши, например, на всех электричках можно будет доехать за 21 рубль, рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Сейчас тариф составляет 67 рублей.

