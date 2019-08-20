Хабиров рассказал, сколько автобусов передадут «Башавтотрансу» до конца года
Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил сегодня водителям «Башавтотранса» ключи от 102 новых автобусов. Об этом политик написал в своем «Инстаграм».
«Сегодня: +60 автобусов малого класса, +42 среднего. До конца месяца: +180 среднего класса. До конца ноября: +74 большого класса. Чуть раньше: +110 малого класса. Итого до конца года: +527», — поделился Хабиров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня: +60 автобусов малого класса, +42 среднего. До конца месяца: +180 среднего класса. До конца ноября: +74 большого класса. Чуть раньше: +110 малого класса. Итого до конца года: +527. Плюс — с первого сентября переходим на мультимодальность. В течение часа можно будет сменить несколько автобусов Башавтотранса, заплатив однажды картой «Алга». Далее — к счастливому часу добавим трамваи, троллейбусы, электрички. Некоторые коммерческие перевозчики пока не понимают необходимости присоединения к этой программе, но прозрение у них случится неизбежно. Мы упорные и последовательные. Наш общественный транспорт будет лучшим в стране. #тутнетехас #дожимать #уфа #транспорт
Также политик анонсировал переход с 1 сентября на мультимодальность. За час можно будет сменить несколько автобусов «Башавтотранса», заплатив только однажды картой «Алга». В планах — внедрить такую систему в троллейбусы, трамваи и электрички.
С 3 сентября со станции Дема до Шакши, например, на всех электричках можно будет доехать за 21 рубль, рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Сейчас тариф составляет 67 рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым