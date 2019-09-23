Рейдеборн пропустил три шайбы к 25-й минуте в игре с «Сибирью» и был заменен

Вратарь казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн был заменен тренерским штабом клуба во втором периоде после трех шайб в выездной игре с «Сибирью».

На 25-й минуте встречи шведский голкипер уступил свое место в воротах Тимуру Билялову.

Это первая замена по ходу матча для новичка «Ак Барса» Рейдеборна.

Напомним, ранее сейв шведа в игре против «Металлурга» был признан лучшим спасением недели в КХЛ.