Владельцы Snapchat собрали досье на Facebook под названием «Проект Волан-де-Морт»

Юристы компании Snap Inc., которая владеет приложением Snapchat, собирали досье против компании Facebook, получившее название «Проект Волан-де-Морт» (Project Voldemort). Так зовут главного антагониста из книг и фильмов о Гарри Поттере.

Собранные материалы свидетельствуют, что Facebook принимал меры для ограничения упоминаний Snapchat владельцами популярных Instagram-аккаунтов. Также Instagram якобы блокировал выход в тренды контента, создаваемого Snapchat.

Досье собралось в течение нескольких лет. Оно было опубликовано в связи с расследованием Федеральной торговой комиссии США (FTC) в отношении Facebook. Регулятор выясняет тактику компании, которая позволила ей превратиться в глобальную соцсеть, передает The Wall Street Journal.

Ранее Федеральная комиссия по торговле (FTC) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд из-за передачи корпорацией личных данных пользователей другой компании для использования в маркетинговых целях.