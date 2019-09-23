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Владельцы Snapchat собрали досье на Facebook под названием «Проект Волан-де-Морт»

18:29, 23.09.2019
Владельцы Snapchat собрали досье на Facebook под названием «Проект Волан-де-Морт»
Фото: youtube.com

Юристы компании Snap Inc., которая владеет приложением Snapchat, собирали досье против компании Facebook, получившее название «Проект Волан-де-Морт» (Project Voldemort). Так зовут главного антагониста из книг и фильмов о Гарри Поттере.

Собранные материалы свидетельствуют, что Facebook принимал меры для ограничения упоминаний Snapchat владельцами популярных Instagram-аккаунтов. Также Instagram якобы блокировал выход в тренды контента, создаваемого Snapchat.

Досье собралось в течение нескольких лет. Оно было опубликовано в связи с расследованием Федеральной торговой комиссии США (FTC) в отношении Facebook. Регулятор выясняет тактику компании, которая позволила ей превратиться в глобальную соцсеть, передает The Wall Street Journal.

Ранее Федеральная комиссия по торговле (FTC) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд из-за передачи корпорацией личных данных пользователей другой компании для использования в маркетинговых целях.

Технологии
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