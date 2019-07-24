В США оштрафовали Facebook на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд из-за передачи корпорацией личных данных пользователей другой компании для использования в маркетинговых целях.

«Facebook выплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности своих пользователей», — говорится в заявлении ФКТ.

В США начали расследование против Facebook в марте 2018 года, после того, как британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконным путем получила персональные данные 87 млн пользователей. В апреле текущего года стало известно, что ФТК США может наложить на Facebook штраф в размере $5 млрд.

