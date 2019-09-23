Песошин: «Муниципальные образования Татарстана имеют побратимские связи с 17 турецкими городами»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с делегацией Союза муниципалитетов Тюркского мира Турции и его главой Угуром Ибрагимом Алтаем.

По словам главы Кабмина РТ, Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот составил более $260 млн.

Песошин отметил, что в общей сложности муниципальные образования Татарстана имеют побратимские связи с 17 турецкими городами, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в августе президент республики Рустам Минниханов прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Турцию. Он посетил матч за Суперкубок УЕФА, а также комплекс социальных объектов мэрии Стамбула Florya Sosyal Tesisleri.

