В Татарстане начали подачу тепла в 24 районах — в том числе в крупных городах

Фото: Олег Тихонов

Решение о пуске тепла приняли в 24 районах республики, сообщил сегодня Минстрой Татарстана. В перечне районов фигурируют, в частности, города Казань и Набережные Челны.

По состоянию на 7 утра понедельника отопление подали в 606 школ, 732 детских садов, 863 объекта здравоохранения, 372 объекта культуры, 102 объектов спорта, 63 объектов соцзащиты. Произведен пуск 1 093 котельных.

Также приступили к подаче тепла в Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Бугульминском, Верхне-Услонском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Спасском, Тетюшском, Ютазинском районах.

В этом году отопительный сезон начался на неделю раньше, чем в прошлом году, подчеркивает пресс-служба Минстроя.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах Татарстана температура может опуститься ниже нуля градусов, возможен мокрый снег.