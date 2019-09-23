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Сергей Иванов: «На баскетболе и хоккее должно продаваться пиво, там нет фанатов-дебилов, как в футболе»

16:48, 23.09.2019 2
Сергей Иванов: «На баскетболе и хоккее должно продаваться пиво, там нет фанатов-дебилов, как в футболе»
Фото: vtb-league.com

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о своем отношении по поводу возвращения пива на спортивных матчах.

«На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят.

Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков, все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира», — сказал Иванов.

Напомним, ранее Минфин одобрил предложение о возвращении пива на российские стадионы.

СпортОбщество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Спасибо, г-н Иванов.
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  • Анонимно 23 сен
    Не зря дядю Иванова в президенты пророчили. Народ всё беднеет, чтоб не возмущался, надо спаивать. Начнём с спортивных трибун. Гений!
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