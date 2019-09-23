Сергей Иванов: «На баскетболе и хоккее должно продаваться пиво, там нет фанатов-дебилов, как в футболе»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о своем отношении по поводу возвращения пива на спортивных матчах.

«На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят.

Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков, все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира», — сказал Иванов.

Напомним, ранее Минфин одобрил предложение о возвращении пива на российские стадионы.