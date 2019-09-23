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Волейболист Спиридонов попросил мэра Уфы включить отопление

16:25, 23.09.2019
Волейболист Спиридонов попросил мэра Уфы включить отопление
Фото: volleyufa.ru

Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали в горсовете на встрече с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. На встрече прошло обсуждение задач и целей команды на предстоящий сезон, а также подведение итогов прошедшего предварительного этапа Кубка России по волейболу.

Пару слов о возможном строительстве нового волейбольного центра сказал новичок клуба Алексей Спиридонов. В конце своей речи волейболист обратился к Мустафину с просьбой о включении в Уфе отопления.

— Я играл здесь еще в 2013 году, правильно говорите, что надо было построить новый дворец спорта. Люди ходят на волейбол, любят его. Поэтому будем ждать новый дворец. Ну и по поводу отопления, пора бы в Уфе включить, — обратился к мэру волейболист.

Напомним, что ранее глава Башкортостана Радий Хабиров пообещал включить отопление до вечера сегодняшнего дня.

СпортВолейболОбщество Башкортостан
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