Экипаж «КАМАЗ-мастер» попал в аварию, пилоты пострадали

Фото: wikipedia.org Daniel Peppes Gauer

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Антоном Шибаловым попал в аварию на третьем этапе ралли «Ростов». Пилоты на скорой помощи были отправлены в больницу.

Шибалов рассказал, что все начиналось неплохо, несмотря на то, что организаторы затянули начало старта после зоны нейтрализации.

«Ехали хорошо, стартовали за Андреем. И в одном из узких мест, может, там грузовик — полтора шириной, в камышах, там была эта переливная труба и яма. Труба закопана не ровно, а чуть под углом и это сработало не в нашу пользу. Колесо провалилось в эту яму (ее нереально было заметить) и резко ушло вниз. Так как труба была закопана под углом, нас резко по этому углу отбросило вглубь камышей, где оказался небольшой ров», — поделился пилот.

После удара машина сильно подлетела вверх, приземлилась и завалилась на левый бок. Спортсмен поблагодарил коллегу, Эдуарда Николаева, за оказанную помощь. Экипаж пилота помог поставить грузовик на колеса и оказать пострадавшим первую помощь. Подоспевшая скорая забрала команду Антона Шибалова в больницу.

По словам пилота, остаток дня они провели в больнице в Ростове. «В целом все нормально. По приезду домой еще раз обследуемся, и будем стараться быстро восстановить автомобиль, времени до следующих выездов осталось мало», — заявил он.

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