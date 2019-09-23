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За лето парки Казани посетили почти полмиллиона человек

09:06, 23.09.2019 1
За лето парки Казани посетили почти полмиллиона человек

С начала мая до середины сентября в 20 общественных пространствах Казани площадью 200 гектаров прошло около 1 000 мероприятий. Их посетили почти 500 тысяч горожан и гостей столицы Татарстана.

Обширная летняя программа привлекла вдвое больше посетителей, чем в прошлом году, рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Особый интерес вызвал «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу. На нем побывало более 23 тысяч человек. Фестиваль мороженого посетили более 14 тысяч любителей сладкого лакомства.

Во время мирового чемпионата профессий в течение 6 дней около 60 тысяч человек приняли участие в мероприятиях WorldSkills в парке Горького, Горкинско-Ометьевском лесу и на набережной озера Кабан.

Заработанные от мероприятий деньги Дирекция парков и скверов Казани направляет на содержание общественных пространств и борьбу с вандализмом.

В этом году прошла паспортизация парков, что увеличило их финансирование, после реконструкции общественные пространства стали работать круглогодично. Парки ушли от бепорядочной торговли. Проводят тендеры для работы точек общественного питания.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Сокольники за выходные посещают столько же
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