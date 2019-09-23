Денис Макаров из «Нефтехимика» вошел в символическую сборную 14-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала символическую сборную 14-го тура.

В число лучших 11 игроков вошел полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров. В активе футболиста нижнекамского клуба один забитый гол и четыре удара по воротам «Спартака-2».

Также в сборной оказался бывший игрок «Рубина» Александр Рязанцев, ныне выступающий за московское «Торпедо».

Отметим, что это уже четвертое попадание Макарова в число лучших игроков тура ФНЛ.