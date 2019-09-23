Сергей Нарышкин объяснил, что стоит за атаками на нефтяные вышки Саудовской Аравии

Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии продолжают находиться в центре внимания органов госбезопасности стран СНГ, но нужны четкие и объективные доказательства причастности какого-либо государства или организации, чтобы называть конкретного исполнителя, заявил сегодня журналистам глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя опасный инцидент на Ближнем Востоке.

«Этот регион представляет собой взрывоопасную территорию, оттуда исходят многие террористические угрозы», — пояснил Сергей Нарышкин, объясняя, почему многие события, происходящие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, находятся в центре внимания органов безопасности и разведовательных служб. По его словам, атака на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии является «опасным событием», и в преломлении к нему разведчики строят свою работу по выстраиванию безопасности государств СНГ.

Российские власти осуждают этот инцидент, отметил Нарышкин. «Наша позиция такова: мы, безусловно, осуждаем такие действия, — сказал он. — Но необходимо иметь четкие и объективные доказательства установления вины». По его словам, не имея их, делать голословные заявления о том, что автором таких действий является какое-либо государство или движение, недопустимо.

Напомним, сегодня в Казани продолжилось XVI совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- стран участников СНГ. Для участия в нем руководители служб безопасности всех стран СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Армению, Азербайджан. На нем выступили председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаев, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.