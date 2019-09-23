В Татарстане похолодает до 9°С, возможен мокрый снег

В понедельник, 23 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, пройдет умеренный дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +4°С до +9°С. В Казани она не поднимется выше 5-7 градусов выше ноля. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +4°С до +8°С.