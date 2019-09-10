Новости общества

01:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина

19:32, 10.09.2019
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина
Фото: commons.wikimedia.org

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина.

Награда вручена за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, говорится в документе.

Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР. Этнический казанский татарин. Член Общественной палаты. Является обладателем многих наград.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров