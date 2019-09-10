Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина.
Награда вручена за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, говорится в документе.
Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР. Этнический казанский татарин. Член Общественной палаты. Является обладателем многих наград.Общество Татарстан
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