Главбух татарстанского Россельхознадзора задержан по подозрению в хищении 8 миллионов рублей

Сегодня Советский суд Казани рассмотрит ходатайство о мере пресечения главному бухгалтеру республиканского Россельхознадзора Эрику Ахметову. Ранее его задержали сотрудники МВД и управления ФСБ по Татарстану по подозрению в должностном преступлении с ущербом для бюджета.

«Установлено, что Ахметов с января 2017 года по февраль 2019 года незаконно начислял повышенные премии сотрудникам республиканского управления Россельхознадзора. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что по указанию Ахметова сотрудники ведомства снимали полученные средства в банкоматах Казани и передавали Ахметову, который тратил их на личные нужды. Общая сумма переданных Ахметову средств превышает 8 млн рублей», — рассказал информированный источник «Интерфаксу».

По предварительным данным, повышенные премии начислялись на зарплатные карты всем начальникам отделов, их заместителям, а также отдельным сотрудникам управления Россельхознадзора по Татарстану.

СУ СКР по Татарстану в отношении Ахметова возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Ранее в Татарстане завершили расследование уголовного дела о массовых хищениях в ОАО «Заинский сахар».