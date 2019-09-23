Татарстанские полицейские задержали преступников, находившихся в федеральном розыске

Сотрудники уголовного розыска Татарстана за прошедшие выходные задержали шесть преступников, находившихся в федеральном розыске.

Задержания прошли в Казани, Зеленодольске и Лениногорске.

Так, были арестованы 40-летний казанец, 23-летний житель села Юлтимирово Лениногорского района и 26-летняя жительница Чебоксар за совершение краж. Еще одного казанца задержали за присвоение и растрату. Ранее судимый, безработный житель столицы Татарстана обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. А 29-летний житель Зеленодольска задержан за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов в ночь на 19 сентября.