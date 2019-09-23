Новичок «Нефтехимика» сравнил Нижнекамск с городами Северной Америки

Защитник «Нефтехимика» Райан Мерфи поделился своими впечатлениями от Нижнекамска и выступления в КХЛ.

— «Нефтехимик» неплохо начал сезон, учитывая, как много в нашей команде молодых хоккеистов. Стараемся придерживаться системы, даем бой всем командам. У нас все игроки мотивированы, никто не хочет уступать. Думаю, по ходу сезона «Нефтехимик» прибавит, так как наши хоккеисты наберутся опыта, и кое-какие ошибки удастся устранить.



— Что за команду вы увидели в Нижнекамске, когда впервые приехали на тренировку?



— Я не знал, что ожидать от КХЛ и «Нефтехимика». Я думал о том, чтобы попробовать себя в другой лиге последние пару лет, но только сейчас решился. Когда узнал об интересе из Нижнекамска, то посчитал этот вариант хорошим для себя. Здесь много молодежи, они усердно работают и хотят доказывать свою принадлежность к лиге каждый день. Мне все нравится, и надеюсь, что «Нефтехимик» выйдет в плей-офф в этом сезоне. Нам это по силам.

— В «Нефтехимике» три североамериканца. Чем вы занимаетесь в Нижнекамске в свободное время?



— У нас неплохая компания. Я ничего не знал о Нижнекамске, когда подписывал контракт, и, признаться, я приятно удивлен. В городе есть четыре ресторана, в которые мы ходим по очереди. Есть хорошее итальянское место, где нас уже узнают. Город встретил нас очень дружелюбно. Поверьте, за свою карьеру я играл во многих местах Северной Америки, и Нижнекамск лучше некоторых из них. Условия для проживания отличные, уютная арена, хорошие доктора. Я приятно удивлен. Честно.

— Вообще ничего не слышали о Нижнекамске? А как же критика бывшего игрока Ти Джея Гальярди?



— Это мнение одного хоккеиста. Я его слышал, но не слишком переживал из-за этого. У меня отличные впечатления от Нижнекамска.

— Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев играл в НХЛ. Это помогает лично вам понимать его требования лучше?



— Я хоккейный гик. Я слежу за статистикой всех игроков, знаю, кто, где играл и сколько набирал очков. Так что знаю, где был наш главный тренер. Классно, что с нами работает человек, который поиграл на высоком уровне, и наша задача слушать его. Если мы выполним его указания, то результат придет. Это же касается нашего старшего тренера Бориса Миронова. Он знает российский хоккей, он поиграл за океаном, и это хорошая смесь знаний. Он понимает, что нужно североамериканцам для перехода на европейский хоккей, какие ошибки могут возникать, — сказал Мерфи.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с лидером «Нефтехимика» Павлом Порядиным.