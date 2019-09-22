В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за минусовых температур ночью

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых минусовых температур не только на почве, но и в воздухе. В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха может опуститься до -1°С.

«Ночью 23 сентября 2019 г. на территории Республики Татарстан (преимущественно в восточных районах) местами ожидаются заморозки в воздухе до -1˚C, на почве до -2˚C», — сообщается на сайте ведомства.

В главке МЧС по РТ рекомендовали подготовиться тем, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. В ведомстве порекомендовали укрыть растения полимерной пленкой, спанбондом или соломой.