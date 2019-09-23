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Минниханов: «СМИ, финансируемые из-за рубежа, стремятся разжечь религиозную и межнациональную рознь»

12:09, 23.09.2019 2
Минниханов: «СМИ, финансируемые из-за рубежа, стремятся разжечь религиозную и межнациональную рознь»
Фото: tatarstan.ru

Финансируемые из-за рубежа СМИ стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

«Информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, разжечь религиозную и межнациональную рознь, а также дискредитировать усилия государства и правоохранительных органов», — сказал глава РТ.

Напомним, что сегодня в Казани проходит ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Татарлар берга булырга кирак. купме кеше кэлдерерга була.
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  • Анонимно 23 сен
    Татар теленә кемнәр һөҗүм итә?
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