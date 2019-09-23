Минниханов: «СМИ, финансируемые из-за рубежа, стремятся разжечь религиозную и межнациональную рознь»

Финансируемые из-за рубежа СМИ стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

«Информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, разжечь религиозную и межнациональную рознь, а также дискредитировать усилия государства и правоохранительных органов», — сказал глава РТ.



Напомним, что сегодня в Казани проходит ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.