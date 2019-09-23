Экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов предстанет перед судом

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в нескольких эпизодах взяточничества, предстанет перед судом.

Он обвиняется в создании юридического лица через подставное лицо, получение взятки в виде денег в крупном размере, получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в июле 2012 года Арапов через подставное лицо создал коммерческую организацию, которая заключала со структурами администрации города договоры аренды недвижимости. Размер прибыли, полученной в течение шести лет, превысил 14 миллионов рублей.

В мае 2018 года глава города получил от замглавы по градостроительству Геннадия Борисова взятку на сумму в 400 тыс. рублей. Кроме того, в мае — июне Арапов через подставное лицо получил взятку в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн рублей.

В ходе следствия был наложен арест на имущество Арапова, общая стоимость которого превышает 50 миллионов рублей. Арестованы три машины, оформленные на родственников, общей стоимостью более 5 млн рублей, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, стоимостью более 27 миллионов рублей, наличные деньги — около 4 миллионов рублей, изъятые с рабочего места Арапова. А также доли в уставном капитале организации и еще 13 организаций, оформленных на подставное лицо, и недвижимость, ставшая предметом получения взяток, общей стоимостью более 6 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ленинский райсуд Оренбурга продлил срок домашнего ареста бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова на месяц, до 8 июля.

