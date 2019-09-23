Следователи назвали имя убийцы Михаила Круга

Следователи СК России смогли установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг.

Оказалось, что певца застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.

Установлено, что он совместно с другим членом банды Александром Агеевым проник в дом известного исполнителя с целью похищения антиквариата и ценностей. По информации, которая была в распоряжении участников группировки, в роковой вечер никого не должно было быть дома.

Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Веселов выстрелил в певца 2 раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери от огнестрельных ранений в грудь и живот.

По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив пропажу, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Мотивом преступления оказалась месть за убийство Михаила Круга, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу певца. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

