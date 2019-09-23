ФСБ: американские спецслужбы причастны к перемещениям боевиков ИГ

На саммите разведок стран СНГ в Казани представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) рассказал об имеющейся информации, согласно которой спецслужбы США причастны к доставке в Афганистан боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

«Поступают данные о причастности спецслужб США к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии», — передает «Интерфакс» слова руководителя 5-й Службы ФСБ России Сергея Беседы.

Напомним, что сегодня в Казани проходит ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.