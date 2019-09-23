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ФСБ: американские спецслужбы причастны к перемещениям боевиков ИГ

11:16, 23.09.2019
ФСБ: американские спецслужбы причастны к перемещениям боевиков ИГ
Фото: google.ru/maps / скриншот

На саммите разведок стран СНГ в Казани представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) рассказал об имеющейся информации, согласно которой спецслужбы США причастны к доставке в Афганистан боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

«Поступают данные о причастности спецслужб США к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии», — передает «Интерфакс» слова руководителя 5-й Службы ФСБ России Сергея Беседы.

Напомним, что сегодня в Казани проходит ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

ОбществоВласть Татарстан
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