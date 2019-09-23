Бубнов о «Рубине»: «Тяжело быстро перестроиться с оборонительной игры на атакующую»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение казанского «Рубина» от питерского «Зенита» (0:5).

«У «Зенита» есть возможность проводить ротацию состава, ничего не теряя. Поэтому, даже сильно изменив состав, «Зенит» все равно играл с большим преимуществом, почти ничего не позволил создать сопернику.

При этом, поведя в счете с комфортным преимуществом, петербуржцы не останавливались, а продолжали давить, получали удовольствие от процесса. Не стали довольствоваться победой на классе и правильно сделали с точки зрения уверенности в своих силах, психологии. «Зенит» изматывает соперника в первом тайме и добивает во втором — это уже характерная особенность.

Что до «Рубина», то тяжело быстро перестроиться с оборонительной манеры игры на атакующую. Это сопряжено с риском, нестабильностью, резкими перепадами в результатах, что мы и наблюдали в первой трети чемпионата», — сказал Бубнов.