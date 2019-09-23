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Казань вошла в пятерку наиболее комфортных городов для передвижения без автомобиля

02:38, 23.09.2019
Казань вошла в пятерку наиболее комфортных городов для передвижения без автомобиля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань стала одним из самых удобных городов для пешеходов и велосипедистов. По данным исследования портала «ТурСтат», столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге.

Города Казань, Калининград и Нижний Новгород набрали по 6% голосов респондентов каждый, следует из результатов опроса.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Они забрали большинство голосов. Так «белокаменная» набрала 27%. За Северную столицу проголосовал 21% опрошенных, а Екатеринбург набрал 9%.

Самара и Пермь получили по 3% голосов. За Уфу никто не проголосовал.

Отмечается, что в онлайн-опросе портала приняли участие несколько десятков человек.

Напомним, что в воскресенье прошел День без автомобиля.

АналитикаОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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