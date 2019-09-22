В Армении медики не могут определить, отчего девушка стала «плакать» кристаллами

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Минздрав Армении соберет уже третий консилиум из-за 22-летней Сатеник Каразян, слезные железы которой стали вырабатывать кристаллы. Пока медики не могут поставить диагноз.

Первые симптомы у девушки появились два месяца назад, сообщает «Sputnik Армения». Тогда она решила обратиться к офтальмологу, но он не поставил ей диагноза. Далее семья девушки отвезла ее на прием в соседний город, а следом и в Ереван.

И все же каждое утро Каразян вынуждена доставать из глаз острые кристаллы. Всего за сутки их может образоваться более 50. Недавно кристаллы отправили на экспертизу. Когда будут известны ее результаты, неизвестно.

В Минздраве Армении уже дважды проводили совещания с главным советником ведомства, офтальмологом Арташесом Зильфяном.

«Мы планируем провести с Сатеник еще один консилиум, где соберем сведения анамнеза, и тогда станет ясно, что происходит с пациентом», — сказал замглавы Минздрава Оганес Арутюнян.