Выяснилось, сколько российских туристов забирают гели и шампуни из отелей

Две трети российских туристов забирают из отелей шампуни и гели для душа, об этом говорят данные, представленные на сайте Ассоциации туроператоров в России.

Вариант ответа «Да, если нравится, забираю» выбрали 65% опрашиваемых.

Редко, но все-таки делают это, признались 12% респондентов.

Лишь 22% не видят смысла брать бутылочки шампуней, кондиционеров, которые лежат на полках ванн отелей.

В Ассоциации отмечают, что по по общепринятым в отельной сфере неписанным правилам маленькие бутылочки шампуня, геля, жидкого мыла и кондиционера гостям увозить можно, но сейчас некоторые отели борются с этой привычкой туристов.

Так, из сети отелей Marriott будут убраны все маленькие бутылочки с шампунями и гелями. Их заменят на емкости с дозатором.

Ранее Ростуризм предложил создать единую электронную платформу, на которой можно будет получить туристические услуги.

