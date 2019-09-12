Ростуризм предложил создать единую платформу получения туристических услуг

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать единую электронную платформу, на которой можно будет получить туристические услуги.

«Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен. Забронировать отель, билет на любой вид транспорта, сразу же воспользоваться услугой гида и так далее. Необходимо создать одну большую платформу, которой могли бы пользоваться как внутренние, так и въездные туристы», — рассказала она «Известиям».

Также Догузова подчеркнула, что в этой отрасли многое строится вокруг инвесторов. Поэтому готовится целый пакет преференций для бизнеса. Предложения будут формироваться во взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе положительно отозвалась о концепции платформы, но обратила внимание на то, что для оценки проекта нужны детали. В частности, кто сможет подключиться к системе, бронировать, на какие средства будет вестись разработка.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Турпомощь» изменит механизмы помощи туристам.

