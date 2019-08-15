Япония пригласила Путина на летнюю Олимпиаду — 2020 в Токио

Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии выслал приглашение президенту РФ Владимиру Путину на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

«Мы направили приглашение Владимиру Путину. Конечно, ждем его в Токио», — сказал помощник председателя НОК Японии Нобуюки Асаи.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, недавно разразился скандал из-за включения в состав Японии некоторых островов южных Курил на официальном сайте Олимпийских игр.