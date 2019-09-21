«Зенит» — «Рубин»: Денисов и Кьяртанссон выйдут в стартовом составе, Азмун пропустит матч

Стал известен стартовый состав «Рубина» на выездной матч против «Зенита» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По сравнению с матчем с «Оренбургом» у казанцев произошло два изменения. На поле с первых минут появятся защитник Виталий Денисов, заменивший Данила Степанова, а также Видар Кьяртанссон, появившийся вместо Евгения Маркова. При этом в числе запасных вторую игру подряд остаются защитник Егор Сорокин и грузинские игроки, которые были одними из лидеров «Рубина» в начале сезона.

«Зенит» назвал свой состав с помощью русского жестового языка. Каждый игрок, который сегодня выйшел с первых минут, жестом изобразил свою фамилию и игровой номер.

Состав «Рубина»: Дюпин — Денисов, Уремович, Плиев, Данченко — Башкиров, Коновалов, Могилевец — Зуев, Ташаев, Кьяртанссон.

Состав «Зенита»: Лунев — Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников — Оздоев, Барриос, Кузяев, Шатов — Дриусси, Дзюба.