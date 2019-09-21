«Ак Барс» во второй раз в сезоне одолел «Металлург», у Викстранда гол+пас

Казанский «Ак Барс» в гостевом матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одолел магнитогорский «Металлург» — 2:1.

Героем встречи стал защитник казанцев Микаэль Викстранд, записавший на свой счет гол и результативную передачу. Вторую шайбу «Ак Барса» забросил Патрик Кормье.

Это уже вторая победа казанской команды над «Металлургом» в текущем сезоне.

Отметим, что матч в Магнитогорске стал для Артема Лукоянова 500-й проведенной игрой в составе «Ак Барса» в КХЛ.

«Металлург» — «Ак Барс» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 Локтионов (Паршин, 3:04)

1:1 Викстранд (Азеведо, Ожиганов, 21:26)

1:2 Кормье (Викстранд, Петров, 43:30)