«Ак Барс» во второй раз в сезоне одолел «Металлург», у Викстранда гол+пас
Казанский «Ак Барс» в гостевом матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одолел магнитогорский «Металлург» — 2:1.
Героем встречи стал защитник казанцев Микаэль Викстранд, записавший на свой счет гол и результативную передачу. Вторую шайбу «Ак Барса» забросил Патрик Кормье.
Это уже вторая победа казанской команды над «Металлургом» в текущем сезоне.
Отметим, что матч в Магнитогорске стал для Артема Лукоянова 500-й проведенной игрой в составе «Ак Барса» в КХЛ.
«Металлург» — «Ак Барс» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 Локтионов (Паршин, 3:04)
1:1 Викстранд (Азеведо, Ожиганов, 21:26)
1:2 Кормье (Викстранд, Петров, 43:30)
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