Два очка Майорова принесли победу «Салавату Юлаеву» над «Нефтехимиком»
Нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил «Салавату Юлаеву» — 0:2.
В составе победителей два очка набрал Максим Майоров (1+1). Победной же оказалась шайба Линуса Умарка на 41-й минуте встречи.
«Сухой» матч в свой актив записал вратарь «Салавата» Юха Метсола.
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:0 (0:0,0:0,2:0 )
Голы:
1:0 — Умарк (Майоров, Сошников, 41:42)
2:0 — Майоров (Сергеев, Кадейкин, 44:01)
«Салават Юлаев»: Метсола (Кареев), Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен; Коледов — Арзамасцев, Сошников(2) — Бурмистров — Амиров; Лисовец — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Баранов; Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Майоров.
«Нефтехимик»: Барулин (Шарыченков); Брынцев — Захарчук, Черников — Куликов(2) — Хайруллин; Рясенский — Мерфи, Уайт — Митчелл — Райкел; Сергеев(2) — Шарипзянов, Порядин — Хафизов — Бикмуллин; Атюшов — Шарифьянов, Грошев — Фазлеев — Шиксатдаров.
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