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Японский ученый получил премию казанского физика Завойского

01:24, 22.09.2019
Японский ученый получил премию казанского физика Завойского
Фото: kfti.knc.ru

Японский физик, профессор Университета Кобе Хитоши Охта стал лауреатом премии им. Завойского.

«Лауреатом Международной премии им. Завойского 2019 года за выдающийся вклад в терагерцовую аппаратуру электронного парамагнитного резонанса в сильных полях и ее применения в физике твердого тела международным сообществом был избран японский физик, профессор Хитоши Охта», — сообщает пресс-служба Казанского физико-технического института им. Завойского.

Награду профессору вручат 26 сентября в Казанской ратуше в рамках Международной конференции «Современное развитие магнитного резонанса».

Ранее сообщалось, что сотрудники проектного института КНИТУ «Союзхимпромпроект» получили медали за вклад в освоение производства гексогена. Ученые приняли участие в проекте по созданию единственного в России предприятия по его созданию.

Справка

Премия имени Завойского учреждена в 1991 году. Ежегодно ее вручают российским или зарубежным ученым, сделавшим выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса.

ОбществоОбразование Татарстан
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