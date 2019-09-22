Японский ученый получил премию казанского физика Завойского

Японский физик, профессор Университета Кобе Хитоши Охта стал лауреатом премии им. Завойского.

«Лауреатом Международной премии им. Завойского 2019 года за выдающийся вклад в терагерцовую аппаратуру электронного парамагнитного резонанса в сильных полях и ее применения в физике твердого тела международным сообществом был избран японский физик, профессор Хитоши Охта», — сообщает пресс-служба Казанского физико-технического института им. Завойского.

Награду профессору вручат 26 сентября в Казанской ратуше в рамках Международной конференции «Современное развитие магнитного резонанса».

Ранее сообщалось, что сотрудники проектного института КНИТУ «Союзхимпромпроект» получили медали за вклад в освоение производства гексогена. Ученые приняли участие в проекте по созданию единственного в России предприятия по его созданию.

