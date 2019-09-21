Химики из Казани участвовали в создании единственного в России завода по производству гексогена

Сотрудники проектного института КНИТУ «Союзхимпромпроект» получили медали за вклад в освоение производства гексогена. Ученые приняли участие в проекте по созданию единственного в России предприятия по его созданию.

Проектная документация была разработана в 2015 году. По словам директора института Павла Кочнева, это был ответственный проект, поскольку с 2008 года в России не существовало собственного производства гексогена.

«Производство взрывчатого вещества было успешно освоено, достигнуты ожидаемые результаты по всем показателям выпускаемой продукции. Кстати, наш проект получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Обычно эту необходимую процедуру получается пройти не с первого раза, однако нашему проекту это удалось. Это говорит о его качестве», — цитирует его слова пресс-служба КНИТУ.

Отмечается, что в состав проектной группы вошли сотрудники «Союзхимпромпроекта», молодые специалисты, выпускники КНИТУ.

Так, в 2019 году на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске было запущено малотоннажное производство гексогена. На строительство завода было потрачено около 1,5 млрд рублей. На предприятии было создано около ста новых рабочих мест.

Напомним, в Камских Полянах началось строительство нового пищевого кластера по переработке помидоров и огурцов. Завод по переработке стоит 80 млн рублей, половина из них — грант. На предприятии создадут более 60 рабочих мест.