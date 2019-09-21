Более четырех миллионов человек поучаствовали в климатических забастовках

Более 4 млн человек из 163 стран мира приняли участие в климатической забастовке с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды.

«Сорок тысяч демонстрантов вышли во Франции, 2,6 тысячи на Украине, 5 тысяч в Южной Африке, 10 тысяч в Турции, 5 тысяч в Японии, 430 тысяч в Австралии, 100 тысяч в Лондоне, 250 тысяч в Нью-Йорк и 1,4 миллиона в Германии», передает «РИА Новости» сообщение организаторов.

Инициатором забастовок за климат выступила шведская школьница Грета Тунберг. Она стала известна тем, что начала приходить к Шведскому парламенту вместо учебы и требовать активных действий от властей. Ее предложение делать аналогичные забастовки школьников каждую пятницу нашло поддержку в мире.

Ранее сообщалось, что с 20 по 27 сентября в 156 странах мира пройдут 5 225 климатических забастовок, они приурочены к климатическому саммиту ООН в Нью-Йорке, который начнет работу 23 сентября.

