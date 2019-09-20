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В 156 странах мира, в том числе и в России, пройдут климатические забастовки

13:35, 20.09.2019
В 156 странах мира, в том числе и в России, пройдут климатические забастовки
Фото: ru.wikipedia.org

С 20 по 27 сентября в 156 странах мира пройдут 5 225 климатических забастовок, они приурочены к климатическому саммиту ООН в Нью-Йорке, который начнет работу 23 сентября.

О проведении акции сообщила основатель движения в защиту климата Грета Тунберг в Twitter. Школьница из Швеции известна тем, что в прошлом году вместо учебы стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение забастовок — FridaysForFuture.

Самые крупные акции пройдут в США и Европе. В России пройдут 27 согласованных акций.

Ранее сообщалось, что 2018 году концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли достигла 407,4 части на миллион. Это произошло впервые за последние 800 тыс. лет.

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