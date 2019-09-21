С сегодняшнего дня в Татарстане изменится расписание пригородных поездов

С 21 сентября по 14 октября расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится. Это связано с ремонтными работами.

«Изменения коснутся большинства остановочных пунктов по ходу следования поездов сообщением Вятские Поляны — Ижевск, Казань — Сосновка — Казань, Казань — Кизнер. Разница с действующим расписанием составит от одной до двадцати минут», — сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Так, 21, 23, 25 сентября пригородные поезда № 6374 Вятские Поляны — Ижевск, № 6424, № 6410 и № 6440 Казань — Сосновка, № 6926 и № 6438 Казань — Кизнер, а также 22, 24, 26 сентября поезд № 6924 Казань — Кизнер на участке Вятские Поляны — Ямное будут следовать по второму неправильному пути.

Ранее сообщалось, что с 20 сентября назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Аэропорт — Казань и Казань — Аэропорт.

