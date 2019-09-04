Школы и больницы Башкирии подключат к интернету за 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года в Республике Башкортостан к интернету подключат 2774 социальных объектов. На это планируется потратить 1,7 млрд рублей из российского бюджета.

Высокоскоростной интернет появится во многих удаленных и труднодоступных селах — в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях полиции, пожарных частях, избирательных комиссиях.

Аукцион по подключению к интернету социально значимых объектов Республики Башкортостан проведен Минкомсвязи России. Проект будет реализован в 2019—2021 годах, говорится на сайте Госкомитета республики по информатизации.

Подключать к интернету объекты в Башкирии будет ПАО «Башинформсвязь». Построенную инфраструктуру оператор связи в дальнейшем будет использовать для подключения к интернету физических и юридических лиц.

Напомним, ранее стало известно, что «Башинформсвязь» получила 50% в СП «Ростелекома» и «МегаФона» по продвижению сетей 5G.