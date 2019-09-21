Врачи рассказали о первых признаках болезни Альцгеймера

Эксперты из Национального института старения США рассказали, какие симптомы, помимо нарушения памяти, могут указывать на развитие болезни Альцгеймера.

Специалисты отметили, что у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному. Но чаще всего характерными признаками являются ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением.

«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», — цитирует «РИА Новости» сообщение института.

Ученые отметили, что спровоцировать развитие болезни Альцгеймера может множество факторов, в том числе генетическая предрасположенность. Однако чаще всего причиной становится возраст.

Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей памяти, когнитивных способностей и навыков самообслуживания.

По данным статистики, около трети всех людей, достигших 85 лет, могут страдать от этого заболевания.

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