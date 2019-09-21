«Мисс Башкортостан — 2019» поборется за звание «Мисс Туризм мира» в Китае

На конкурсе красоты «Мисс Туризм мира», который проходит в Китае с 18 сентября по 6 октября, Башкортостан представляет первая красавица республики «Мисс Башкортостан — 2019» Татьяна Политова.

«Наша Таня приступила к активной подготовку к конкурсу Miss Tourism World — 2019???? Состоялась 1-я фотосессия для профайлов. Красавица чувствует себя хорошо, уже познакомилась со многими участницами. Живет в одной комнате с представительницей Словении», — сообщается на странице «Мисс Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

Девушке 18 лет, она является студенткой первого курса Уфимского авиационного университета (УГАТУ). Татьяна также является обладательницей титула «Мисс Уфа — 2018».

В китайском конкурсе примут участие около 70 красавиц со всего мира.

Ранее стало известно, что Китай хотят посетить 3% россиян.