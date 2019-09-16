Опрос показал, где бы хотели побывать россияне

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии и Франции — по 9%. Далее по популярности идут США и Турция (по 7%), Германия (5%), Великобритания и Испания (по 4%).

По 3% россиян хотят посетить Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также Египет и другие страны Ближнего Востока, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного экспертами аналитического центра НАФИ среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Меньше всего жителей России интересуют поездки в Чехию, Израиль, Грецию и Скандинавские страны (по 2%).



При этом, как свидетельствуют данные опроса, 9% респондентов вообще не желают выезжать за рубеж.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года россияне совершили 20,9 млн поездок за границу. Это на 1,1 млн (или 5,6%) больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.