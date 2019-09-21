Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

Вчера во время гастролей скончался народный артист России Игорь Шибанов. Он известен широкой публике по ролям в фильмах «Брат», «Про уродов и людей» и «Замок», также он играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности» и других.

Информация о смерти актера появилась на сайте петербургского ТЮЗа, где Шибанов прослужил 55 лет. Последний выход артиста на сцену состоялся 14 сентября в день его 75-летнего юбилея. Тогда он исполнил роль в спектакле «Бешеные деньги». В этой же роли Шибанов должен был выйти на сцену сегодня в Краснодаре, но в пути у артиста остановилось сердце.

Игорь Шибанов дебютировал в кино в 1973 году в картине «Соленый пес». Звание народного артиста России он получил в 1994 году.

О дате и месте прощания с Игорем Шибановым будет сообщено позже.

Напомним, в июле был экстренно госпитализирован звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов. Актера прооперировали, состояние здоровья нормализовалось.