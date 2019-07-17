Экстренно госпитализирован звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов
В Санкт-Петербурге произошла госпитализация заслуженного артиста России Юрия Кузнецова.
Актер, прославившийся ролью начальника РУВД в сериале «Улицы разбитых фонарей», пожаловался на боли в сердце. Прибывшая бригада скорой помощи экстренно доставила его в одно из городских медицинских учреждений.
Кузнецов был прооперирован, в настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, сообщает «Пятый канал».
Подробности произошедшего выясняются.
Напомним, ранее в возрасте 60 лет скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев.Общество
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