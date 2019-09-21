В МВД предупредили о новой волне угонов

Полиция предупредила автовладельцев о сезонном росте числа угонов. Анализ данных показывает, что пик похищений приходится на октябрь.

Наиболее популярны у преступников отечественные, японские и корейские автомобили, передает Autonews.ru.

В МВД заметили, что летом число угонов обычно снижается. В полиции разделяют такие преступления на два вида: кражу машины (ст. 158 УК РФ) и неправомерное завладение без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Потенциальные угонщики как правило пытаются доказать, что просто «взяли автомобиль покататься», так как ответственность за это гораздо мягче.

Ранее сообщалось, что в Казани резко вырос спрос на сигнализации. Он увеличился на 60,7% по сравнению с августом 2018 года.

