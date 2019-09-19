В Казани резко вырос спрос на автосигнализации

В Казани вырос спрос на автосигнализации. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто».

В столице Татарстана самую большую положительную динамику показывают спутниковые системы. Спрос на них увеличился на 60,7% по сравнению с августом 2018 года.

Так, на автосигнализации приходится 92% от общего спроса на противоугонные системы. Вторыми по популярности у казанцев являются иммобилайзеры. Их выбирают 4% автомобилистов. На спутниковые системы и механические блокираторы приходится 3% и 1% спроса соответственно.

Средняя цена устройств, которые предотвращают угон, варьируется от 1 700 руб. до 6 700 руб. За год сильнее всего подорожали автосигнализации. Их стоимость поднялась на 22,1%.

В целом по России наибольшим спросом пользуются автосигнализации (83%), далее идут иммобилайзеры (7%), механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%), отмечается в исследовании.

Кроме того, россиянам обходятся дороже всего спутниковые системы. Их покупка обойдется водителям в среднем в 4 800 рублей. Дешевле всего обойдется механический блокиратор, его стоимость в среднем по России составляет чуть меньше 3 тыс. рублей. Самые бюджетные подобные устройства продаются в Казани.