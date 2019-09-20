В Китае введут тесты на лояльность Си Цзиньпину для журналистов

Китайские власти опробуют систему тестов для определения лояльности журналистов действующей власти. Пока тесты пройдут 10 тысяч журналистов 14 государственных онлайн-изданий.

В случае успеха эту практику планируется распространить на всех сотрудников государственных СМИ страны, пишет South China Morning Post.

Проходить тесты журналисты будут через приложение Xuexi Qiangguo.

Издание подчеркивает, что аккредитованы будут только те корреспонденты, которые пройдут тесты.

Напомним, что в 2017 году в Китае запретили упоминать в соцсетях Винни Пуха, поскольку пользователи часто сравнивали его с председателем КНР Си Цзиньпином.



