За последнюю неделю в Башкирии произошло шесть аварий с участием автобусов

С 13 по 19 сентября на дорогах Башкирии зарегистрировали шесть аварий с участием пассажирского автотранспорта, в результате которых 18 человек получили различные травмы.

За указанный период сотрудники ГИБДД проверили более 1,2 тыс. автобусов и выявили 629 нарушений ими правил дорожного движения.

Также более 70 водителей автобусов допустили нарушения правил перевозки пассажиров, выявлено и 33 факта управления автобусами с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, и 13 фактов непредоставления преимущества движения пешеходам, сообщил начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов в Instagram.



Напомним, что 14 сентября в Уфе столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирская «Газель» маршрута 224. Инцидент произошел около 22.00 на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева. В результате аварии водитель легкового автомобиля, 24-летняя девушка, госпитализирована. Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, в том числе двое детей 7 и 11 лет.