В Уфе маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, среди пострадавших есть дети

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Накануне вечером в Уфе столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирская «Газель» маршрута 224. Инцидент произошел около 22:00 на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, 24-летняя девушка, госпитализирована. Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, в том числе двое детей 7 и 11 лет. Пресс-служба регионального ГИБДД сообщает, что в салоне «Газели» находились 13 пассажиров.

В сообщении не указано, кого ГИБДД считает виновником аварии.

Напомним, на этой неделе на трассе в Башкирии 17-летний парень за рулем легковушки протаранил грузовик.