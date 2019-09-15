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В Уфе маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, среди пострадавших есть дети

07:52, 15.09.2019
В Уфе маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, среди пострадавших есть дети
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Накануне вечером в Уфе столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирская «Газель» маршрута 224. Инцидент произошел около 22:00 на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, 24-летняя девушка, госпитализирована. Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, в том числе двое детей 7 и 11 лет. Пресс-служба регионального ГИБДД сообщает, что в салоне «Газели» находились 13 пассажиров.

В сообщении не указано, кого ГИБДД считает виновником аварии.

Напомним, на этой неделе на трассе в Башкирии 17-летний парень за рулем легковушки протаранил грузовик.

Происшествия Башкортостан
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